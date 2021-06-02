〈美股早盤〉市場靜候更多催化 美股開盤表現平淡、AMC大漲20%

因投資人等待經濟復甦與通膨相關訊息，美股周三 (2 日) 開盤表現平淡，四大指數狹幅震盪。截稿前，道瓊工業指數漲 12 點或 0.03％，那斯達克綜合指數漲 0.18％，標普 500 指數漲 0.07%，費半漲 0.37％。

個股方面，AMC(AMC-US)、黑莓 (BB-US) 和高斯電子 (KOSS-US) 等迷因股周三開盤漲勢依舊。AMC 昨日宣布向 Mudrick Capital 出售股票，籌集 2.3 億美元資金，後者也很快轉手賣出獲利。截稿前，AMC 漲 21％，黑莓和高斯電子均漲逾 7%。

本周投資人持續消化喜憂參半的經濟數據。周二 (1 日) 公布的 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 雖顯示製造業持續擴張，也凸顯出人力短缺、價格上揚、未完成訂單大量累積等問題。

美國聯準會 (Fed) 將於稍晚公布最新褐皮書報告，提供其對企業經營狀況和當前經濟的看法。

除了每周四公布的初領失業金數據外，本周五 (4 日) 的非農新增就業報告也顯得格外重要，繼 4 月非農新增就業意外放緩後，市場將重新審視上個月的招聘速度，以及有待填補的職位缺口。

截至台北時間周三 (2 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 12.06 點或 0.03%，暫報 34587.37 點

那斯達克綜合指數上漲 24.41 點或 0.18%，暫報 13760.89 點

標普 500 指數上漲 2.78 點或 0.07%，暫報 4204.82 點

費半上漲 11.82 點或 0.37%，暫報 3186.14 點

台積電 ADR 上漲 0.32% 至每股 118.89 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.596%

紐約輕原油上漲 0.77% 至每桶 68.24 美元

布蘭特原油上漲 0.09% 至每桶 69.69 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1907.60 美元

美元指數上漲 0.27% 至 90.06 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

慧與科技 (HPE-US) 早盤下跌 0.56％，至 16.00 美元。

慧與科技周二盤後公布 2021 會計年度 Q2 財報，營收年增 12% 至 67 億美元，調整後 EPS 報 46 美分，雙雙優於市場預期，且營收年率為 2018 年以來首度轉正，但硬體利潤率較上季下滑。

Zoom(ZM-US) 早盤上漲 1.44％，至 332.45 美元。

Zoom 周二盤後公布 2022 會計年度 Q1 財報，營收年增 191% 至 9.56 億美元，調整後 EPS 報 1.32 美元，雙雙勝過預期，並公布優於預期的全年和 Q2 財測。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.23％，至 622.49 美元。

因制動鉗螺絲鬆動，恐導致輪胎氣壓過低，特斯拉向美國公路交通安全管理局 (NHTSA) 提交文件，稱正在召回約 6000 輛美國汽車，含部分 2019-2021 年的 Model 3 和 2020-2021 年的 Model Y。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Invesco 全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，總體來說，美國製造業面臨供應鏈、物價上揚、定價壓力及交貨延誤等問題，且雇主們在人力招募上遇到困難，這提醒著人們，通膨仍舊是令人擔憂的問題。

滙豐私人銀行 (HSBC Private Bank) 全球首席投資長 Willem Sels 認為，市場越來越難意外上揚，撐起船隻的浪潮已不再強勁，但他認為，對經濟狀況敏感的企業可能表現良好，例如銀行或受消費者支出驅動的公司，並看好受惠於基建法案等政府支出的相關類股。

Sels 也稱，對於通膨壓力加劇恐使 Fed 縮減 QE 規模的擔憂情緒，可能導致市場在未來幾周繼續震盪。