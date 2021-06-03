AMC成迷因股股王 今年以來暴漲30倍 市值超越半數標普500公司

迷因股近期再度重回市場懷抱，連鎖電影院 AMC Entertainment 更儼然成為迷因股股王，今年迄今在 Reddit 散戶推動下漲勢達到 2900%，目前市值更超過標普 500 指數一半的成分股。

AMC (AMC-US) 周三 (2 日) 宣布 AMC Investor Connect 計畫，推出特映電影以及免費小爆米花獎勵小型投資人，再加上近期籌資消息，以及 Reddit WSB 版帶起的討論潮，周三收盤大漲 95.22% 至每股 62.55 美元，盤後再上漲 8.71% 至 68 美元。

該公司周二以每股約 27.12 美元價格，自債權人資產管理公司 Mudrick Capital Management 出售 850 萬股的 A 類股票，籌資總額達 2.305 億美元。

AMC 僅僅兩周就上漲 390%，股價也站上歷史新高，市值一度飆升至 310 億美元，成為迷因股股王，並超越標普 500 指數中半數的公司。

AMC 市值與標普 500(黃)、標普 400 中型股 (紅) 市值中位數比較 (圖: Bloomberg)

受到疫情衝擊，AMC 去年市值大多時候徘徊在 5 億美元以下，但今年因 WSB 版散戶擁簇而翻身。如今 AMC 市值已超越食品巨頭泰森食品 (TSN-US) 和達美航空 (DAL-US)，即使 AMC 營收規模與兩公司相差甚遠。

儘管 AMC 成為資金市場焦點，但 AMC 基本面仍受疫情影響，市場分析師逐漸下調該公司預期息前稅前折舊攤銷前利潤 (EBITDA)。

AMC 市值與預估 EBITDA 走勢 (圖: Bloomberg)

此外，AMC 債務正在增加，該公司的長期債務總額自 2016 年不到 20 億美元暴增至 54 億美元，利息保障倍數 (ICR) 雖逐漸回升，但目前仍處於負值。

AMC 長期負債與 ICR 走勢 (圖: Bloomberg)

分析師對 AMC 未來 12 個月平均目標價已自 1 月大幅提高至 5.11 美元，但仍較市場當前水平低逾 90% 。

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