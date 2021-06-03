志超Q2接單仍佳 6/29將除息

PCB 廠志超科技 (8213-TW) 去年處分中國大陸蘇州廠區業外挹注，稅後純益 19.19 億元創新高，每股純益 7.28 元，將配發 3.5 元現金股利，志超今 (3) 日公布，現金股利將在 6 月 29 日除息，志超也表示，光電板與 NB 板目前接單狀況仍佳。

志超敲定的除息日程來看，可望成為第一家除息的 PCB 廠，且以今天收盤價 48.55 元計算，現金殖利率高達 7.21%，股利預計 7 月 19 日發放。

志超 2020 年稅後純益 19.19 億元，創新高，年增 79.26%，每股純益為 7.28 元。

志超 2021 年第一季稅後純益 3.68 億元，每股純益為 1.41 元；值得注意的是，截第一季底，志超每股淨值為 49 元，以今天志超收盤價 48.55 元來看，股價仍低於每股淨值。

志超光電板與 NB 板合計營收比重 7-8 成，主要產能在台灣、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，今年並未規劃產能擴充預算，至於光電板及 NB 板接單，目前仍舊延續第一季的熱絡狀況，不過影響營運的不利因素在於，EMS 廠對於零組件備料「長短料」，可能造成拉貨遞延。