車市復甦需求浮現 敬鵬、志超及健鼎去年12月營收都成長

已低迷長達 3 年的全球車市，去年第四季起浮現復甦跡象，推升汽車板需求湧現，包括敬鵬 (2355-TW)、志超 (8213-TW) 及健鼎 (3044-TW) ，去年 12 月營收都較 2019 年同月出現成長。

敬鵬今 (8) 日公布 2020 年 12 月營收為 14.63 億元，維持興 11 月相同水準，月減 0.26%，年增 6.28%，2020 年第四季營收為 42.47 億元，為去年單季新高，季增 9.6%，年減 2.54%，2020 年全年營收 153.14 億元，年減 14.2%。

敬鵬主管指出，2020 年第四季產能利用率已提升到 8 成以上，尤其以 11 月及 12 月以來訂單增加速度更快，各廠也因訂單湧入而呈現忙碌狀態，12 月營收與 11 月持平，在客戶端調整拉貨，泰國敬鵬也因出口櫃位不足，造成順暢度不如預期。

敬鵬去年前三季稅後虧損 5385 萬元，每股虧損 0.14 元，由於上半年產能利用率低造成虧損，第二季積極進行成本控管，降低人事成本，採取「遇缺不補」的方式生產，在接單回溫下，目前敬鵬陸廠及台灣廠都增聘員工。

敬鵬目前擁有包括台灣桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，台灣廠占營收比重 54%；同時也在燃油車用板外開發新市場，目前包括電動車、低軌道衛星及網通領域，敬鵬都已開始布局。

健鼎 2020 年 12 月營收 52.68 億元，月增 6.79%，年增 18.81%，2020 年全年營收 555.48 億元，創新高，年增 2.01%，法人估，健鼎 2020 年將再賺回超過一個股本。

健鼎 2020 第三季 HDI 製程出貨量占三成，2020 年第四季訂單仍維持三成水準，有利單季獲利維持高檔，同時，健鼎汽車板營收仍占 20% 以上，且是特斯拉的 HDI 製程板供應商。

志超 2020 年 12 月營收為 20.18 億元，月減 1.41%，年增 15.26%，累計 2020 年全年營收 228.47 億元，年增 5.28%。志超在去年前三季稅後純益 16.14 億元，每股純益 6.1 元。

目前志超出貨結構以光電板及 NB 板為主，公司有向伺服器板延伸的企圖，而汽車板占營收比重約 10%，也呈現穩定的出貨中。