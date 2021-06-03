中國疫苗有效性再引質疑！巴林建議再接種輝瑞作「加強針」

據《彭博》引述《道瓊社》報導，位於中東的巴林王國將給已完成接種中國新冠疫苗的公民，再施打輝瑞疫苗「加強免疫」，從而成為首個此種做法的國家，這使得中國國藥集團新冠疫苗的有效性再次令人質疑。

該報導稱，巴林衛生部副部長 Waleed Khalifa Al Manea 正在敦促高危險族群，包括 50 歲以上、肥胖症、慢性病患者，在完成中國國藥集團疫苗接種 6 個月後，再接種一劑由輝瑞和 BioNTech SE 開發的 mRNA 疫苗。

雖然 Al Manea 強調中國國藥集團的新冠疫苗已提供了高度保護，並指出住院治療的主要是未接種疫苗的人，但是《道瓊社》報導並未詳細說明為何巴林衛生部建議再增加接種輝瑞 BioNTech 疫苗。

《道瓊社》報導表示，在巴林迄今已經接種的新冠疫苗中，中國醫藥集團貢獻了約 60% 以上的疫苗。

巴林的舉動可能將給中國的疫苗外交造成挫折，儘管目前中國疫苗正在數十個國家使用，但是一直面臨著有效性的質疑，以及是否能真實阻止新冠病毒傳播，而不僅僅是預防嚴重疾病和死亡等方面的疑慮。

疫苗混搭可行嗎？

自 2020 年底以來，巴林的新冠病例數量持續上升，先前在 5 月底曾創下每日新增確診 3000 多例之紀錄，但事實上巴林的新冠疫苗接種率卻處於全球最高行列之一，據《彭博社》的新冠疫苗接種追蹤 (Covid-19 Vaccine Tracker) 顯示，巴林已有超過 50% 之人口完成新冠疫苗接種。

來自巴林衛生部的新建議，可能將加劇各國對中國國藥集團疫苗效力的質疑，因為先前位於印度洋的非洲島嶼塞舌爾共和國，也曾在 5 月份再度爆發疫情，儘管塞舌爾的新冠疫苗接種比例已位居全球之冠，而塞舌爾就是使用中國國藥集團之新冠疫苗。

目前科學家們開始研究混合使用疫苗的接種方案，尤其是那些使用不同方法觸發免疫反應的疫苗，是否能帶來更大保護。

據美國國立衛生研究院 (NIH) 已開始一項初步研究，正檢查對完全免疫的成年志願者，再進行不同疫苗加強注射的效果，但目前還尚未有臨床數據的結果公布。

(本文不開放合作媒體轉載)