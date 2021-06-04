美贈台灣等亞洲國700萬劑疫苗 日本最快6/4供台120萬劑AZ疫苗 

台灣本土新冠肺炎疫情愈演愈烈，疫苗成為緩解疫情的曙光，週四 (3 日) 從美國和日本相繼傳出好消息，日本政府計畫最快週五 (4 日) 宣布捐贈台灣 120 萬劑 AZ 疫苗，美國也宣布將捐贈台灣在內等亞洲國家 700 萬劑疫苗。

本土疫情近半個月以來大爆發，鑒於台灣進口疫苗不足，國內疫苗取得卻依舊牛步，導致台灣正深陷缺疫苗危機當中。

週四美國總統拜登於白宮官網發表全球疫苗共享戰略聲明，美國計畫在 6 月底前將通過「COVID-19 疫苗全球取得機制」COVAX 和捐贈等方式，向全球共享至少 8000 萬劑美國疫苗，首批釋出 2500 萬劑細節已數釋出。

美國宣布，將在 6 月底釋出 700 萬劑疫苗送往南亞與東南亞，對象包括台灣、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、泰國等亞洲國家。

美國宣布將捐贈台灣在內等亞洲國家 700 萬劑疫苗 (圖片：白宮官網)

此外，週四日本媒體報導，考量到台灣疫苗供應吃緊，日本政府最快將於週五 (4 日) 宣布緊急提供台灣約 120 萬劑 AZ 疫苗。

日本外務大臣茂木敏充稱，台灣預計 7 月之後可能會做好疫苗生產準備、調整，日本正協調本月提供台灣疫苗做為目標。

週四日媒最新消息指出，日本首相菅義偉於官邸聽取台灣政策的相關建議，他鬆口稱：「這跟製藥公司有關係，目前正進行最後階段。」

早前表示日本首相菅義偉出席 COVAX 疫苗高峰會議時稱，6 月下旬將把日本 3000 萬劑 AZ 疫苗供應給 COVAX 及台灣。

據悉，日本將援助台灣至少有 1000 萬劑 AZ 疫苗，給予台灣的部分原則上會是直接提供。

消息人士指出，週五宣布的 120 萬劑為第一批日本贈台疫苗，後續還有疫苗將分批送達。

中央流行疫情指揮中心週四 (3 日) 公布國內新增 366 例 COVID-19 確定病例，分別為 364 例本土個案及 2 例境外移入個案；另有校正回歸本土個案 219 例，總計 585 例。確診個案中新增 17 例死亡。