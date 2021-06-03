晶相光4月每股賺0.86元 單月賺贏去年上半年

CIS 業者晶相光 (3530-TW) 今 (3) 日公布 4 月自結，稅後純益 0.66 億元，年增 2100%，每股稅後純益 0.86 元，累計前 4 月稅後純益 1.84 億元，年增 400%，每股稅後純益 1.53 元；受惠去年比較基期低，加上 CIS 晶片需求續強、價格上漲，帶動晶相光 4 月賺贏去年上半年 0.72 元的水準。

晶相光今日也公布 5 月營收，達 3.56 億元，月增 6.84%，年增 104%，累計前 5 月營收 16.12 億元，年增 70.78%，創歷年來新高。

晶相光近來受惠消費型安防產品包括 USB CAM、IP CAM、TV CAM 及筆電內嵌式攝影鏡頭需求大增，營收自去年下半年顯著好轉，加上新客戶螢石網路挹注，客戶訂單看至今年第四季。

晶相光今年也將資源著重在中高階產品，包括 300、400 與 500 萬畫素的產品，以及部分特殊應用如全景攝影機等，優化產品結構，加上漲價效應，法人估，晶相光今年營收、獲利可望續創高。

此外，由於各家車廠面臨缺料疑慮，紛紛加快腳步驗證其他供應商產品，晶相光首度與日系一線車廠直接合作，提供專車專用行車紀錄器，預期今年在單一客戶的出貨量將較去年大幅增加，可進一步靠攏前裝市場。