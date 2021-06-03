SEMI：Q1全球晶圓設備投資年增51% 台灣排行第三

《韓聯社》週四 (3 日) 報導。根據 SEMI 的最新統計數據，2021 年第一季的全球晶圓設備投資年增 51%，南韓在合計金額方面、居全球各國之首；而近來因全球晶片短缺問題而廣受矚目的台灣則是排名第三。

《韓聯社》引用 SEMI(國際半導體產業協會) 數據指出，坐擁三星電子 (005930-KR) 及 SK 海力士 (000660-KR) 這兩家全球記憶體市占前二名的南韓，該國電子產業 2021 年第一季在晶圓設備的投資總額高達 73.1 億美元、年增 118%、季增 82%。而在去 (2020) 年第四季，南韓的晶圓設備投資排行則是全球第三。

全球 2021 年第一季的半導體設備投資花費報 235.7 億美元、年增 51%，南韓占其中的 31%。

同時期的中國晶圓設備投資總額報 59.6 億美元、季增 19%，全球排名第二。

作為全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 大本營的台灣，在同期間的晶圓設備投資總額報 57.1 億美元、年增 17%。

全球汽車產業正面臨著嚴重的晶片短缺問題，南韓的電子產業也企圖切入這塊市場。南韓政府在 2021 年 5 月時宣布名為「K 半導體戰略」的投資政策，未來 10 年將投入 510 兆韓元預算、來扶植南韓國內的電子產業。