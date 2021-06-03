央行楊金龍提三個理由 看經濟前景不悲觀

台灣央行總裁楊金龍今 (3) 日指出，國內本土疫情升溫衝擊內需，製造業與出口表現仍有望優於預期，再者，5 月下旬國際機構對我國今年經濟成長率，看法多落在 5.64-5.95% 之間，以及未見到外資大規模撤離，因此整體對台灣經濟前景不悲觀。

楊金龍提三大理由，看好台灣後市，包含製造業與出口表現佳，可望帶動進口和民間投資，投資有望上修；再者，5 月下旬以來，國際機構發布對我國今年經濟成長率 (GDP) 看法正向，甚至有突破 6% 的預測；以及第三，外資並未大規模撤離。

楊金龍說明，利率、房市相關措施需待理監事會議共同討論，目前掌握到的訊息是許多國際機構對我國看法仍是樂觀，5 月中下旬陸續發布 GDP 都是正向數字。

楊金龍認為，本土疫情衝擊內需，但製造業和出口看起來仍可望優於預期，帶動民間投資，至於央行如何調整 GDP 預測，有待 6 月 17 日的理監事會議。

楊金龍指出，台股表現和經濟基本面「還是蠻吻合的」，若從匯市來看，外資資金進進出出，但未看到大舉撤出台灣，顯然對台灣基本面應該也是看好。

另外，楊金龍說明，第二季理監事會議因考量防疫，但同時必須考慮理事會有部分機密資料，須防範洩漏可能，因此，仍將在央行開會，但改為同一樓層分成三間會議室，採聯合視訊方式開會。

至於央行同仁，目前以分流方式，輪流居家辦公。