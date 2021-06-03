〈紓困4.0啟動〉政院拍板特別預算追加2600億元 衛福部編列792億元最多

行政院會今 (3) 日通過紓困特別預算案，第三次追加 2600 億元，全數舉借債務支應，各部會完成盤點後，其中以衛福部編列 792 億元最多，將用於疫苗及藥品的臨床試驗、採購與檢驗，以及發給防疫獎勵、補償等，其次為經濟部 584 億元、勞動部 449 億元，主要以個人紓困為主。

主計總處主計長朱澤民說明，本次特別預算是依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》編列，其中第 11 條將經費上限修正為 8400 億元，可視疫情狀況分期編列特別預算，第 19 條則是延長期限至 2022 年 6 月 30 日。

朱澤民指出，第三次追加特別預算案，其中紓困經費為 1866 億元，防治經費 734 億元，所需財源 2600 億元，全數以舉借債務支應。

從各機關預算編列情形來看，衛福部編列 792 億元最多，經濟部 584 億元居次，勞動部 449 億元位居第三，其他部會依序為教育部 278 億元、交通部 224 億元、農委會 197 億元、文化部 45 億元、通傳會 14 億元、內政部 12 億元、環保署 5 億元。

觀察衛福部編列預算細項，其中疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗經費高達 267 億元，發給防疫獎勵金、補助醫療機構因停診致營業損失 149 億元，提升疫情監測與檢驗量能、擴充防疫資訊系統及補助地方防疫動員 78 億元，防疫物資與藥品徵用、採購及倉儲 73 億元。

各部會個人紓困部分總計編列 1018 億元，其中，自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼占 440 億元，由勞動部提出；國小以下孩童、國高中及五專前 3 年身心障礙生家庭防疫經費則編列 258 億元，由衛福部及教育部共同提出；農、漁民生活補貼 174 億元由農委會提出。

至於事業員工薪資及營運成本補貼，各部會共計編列 665 億元，其中商業服務業、會展業者補助方面，經濟部總計編列 432 億元為大宗；交通部編列 123 億元，補助觀光運輸業，如旅宿業、觀光遊樂業、遊覽車客運業等；運動事業、社區大學、補習班、私立幼兒園、學校團膳業者補償方面，教育部也編列 47 億元。

此外，行政院也強化保證量能及貸款利息補貼 183 億元，其中的 122 億元為貸款融資保證，中小企業、觀光及航空業、農漁畜產業及休閒農業、勞工紓困等貸款利息補貼則編列 61 億元。