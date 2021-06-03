台新金兩天火速完成函報程序 已取得併保德信人壽認可函

金管會 6 月 1 日宣布附條件同意台新金控 (2887-TW) 併購保德信人壽，不過須待函報金管會認可後才生效；台新金花兩天火速完成函報金管會，且於今 (3) 日公告已經取得金管會認可函。

金管會已於 5 月 31 日同意台新金取得保德信人壽 100% 股份的申請案，並於 6 月 1 日金管會例行記者會對外宣布，不過當時只是「附條件核准」。

金管會表示，需待台新金控將相關承諾事項提報董事會通過，並檢送董事會議程及議事錄、與保管機構簽訂的保管股票暨授權處分契約，以及由保管機構出具的保管資產明細表等資料經金管會認可後生效。

台新金總經理林維俊記者會時表示，為了盡速完備此案，6 月 1 日已召開董事會核准相關承諾事項，至於與台銀簽妥保管契約，再由台銀出具保管清單給金管會，也會盡速完成。

才兩天時間，台新金今天便於公開資訊觀測站公告，表示該公司取得金管會附條件核准，已於 6 月 1 日呈報董事會並完成函報金管會，並於今天取得金管會認可函。

而此併購案預定交割日期是 7 月 1 日，據台新金規劃，保德信人壽董事長預定為保險安定基金前任總經理蔡康，總經理為現任保德信策略長邢益華，併購後將改名為台新人壽納入旗下子公司。