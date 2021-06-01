〈台新併保德信人壽〉100%併購 金管會附條件核准

台新金 (2887-TW) 去 (2020) 年 8 月 11 日通過擬併購保德信人壽，經過近 10 個月，金管會今 (1) 日宣布，已經同意台新金取得保德信人壽 100% 股份的申請案，不過採附條件核准，待函報金管會認可後生效。

今年 71 歲的台新金董事長吳東亮，為彰銀經營權已與官方纏鬥 10 餘年，去年為了擴張壽險版圖，宣布將以 55 億元取得保德信人壽 100% 股權，但金管會要求台新金併購保德信的資金來源必須明確。

為此，台新金今年開始陸續送件 3 次，都遭駁回，最後台新金在 5 月決議發行 8 億股「己種特別股」（可轉換特別股），藉此花 8 年以上處份 22.5 億股的彰銀 (2801-TW) 持股，不只彰銀可以退場，資金也將用來買保德信人壽，此方案與金管會取得共識，因此今天正式宣布核准合併案。

金管會表示，該會已於 5 月 31 日同意台新金取得保德信人壽 100% 股份的申請案，台新金控應依所報規劃完成向金管會承諾的事項，並函報金管會認可後生效。

金管會進一步表示，經審核本案尚符合金控法及保險法相關規定，惟考量本案台新金控向金管會承諾的「保障保德信人壽的保戶及員工權益、長期經營保德信人壽、配合保德信人壽未來十年的增資資金需求辦理注資」等事項，須提報董事會通過，因此金管會採附條件核准。

其中，有關保障保德信人壽保戶及員工權益部分，金管會表示，台新金是承諾全體員工全數留任，且保障三年，截至 4 月底，保德信人壽還有 1036 名員工；保戶部分，截至第一季，保德信人壽保戶還有 22.8 萬人，有效契約 47.5 萬件，保戶權益都不會受到影響。

金管會表示，待台新金控將相關承諾事項提報董事會通過，並檢送董事會議程及議事錄、與保管機構簽訂的保管股票暨授權處分契約，以及由保管機構出具的保管資產明細表等資料經金管會認可後生效。



金管會亦要求台新金控應依向金管會承諾的事項，於期限前出售保管資產以取得自有資金辦理交割，期限是今年 7 月；銀行局主祕童政彰表示，持有彰銀 23.4 億股，保管目的要支應保德信各項增資需求，因此需要信託，訂保管目的約十年，也可提前達成。

金管會表示，另請台新金控依資訊揭露相關規定公告相關重大訊息，並就向金管會承諾的事項，提報股東會。