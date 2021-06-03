佳世達5月營收同期最佳 友通單月首度突破10億元登峰

佳世達 (2352-TW) 今 (3) 日公告 5 月營收 181.35 億元，月增 4.5%、年增 32.2%；累計前 5 月營收 863.85 億元，年增近 28.1%，均創同期新高。旗下工業電腦廠友通(2397-TW)5 月在需求回溫、併購效益帶動下，月營收來到 11.5 億元，月增 66%、年增 75.4%，單月首次突破 10 億元新高。

佳世達表示，全球的後疫情新常態趨勢，使既有的資通訊事業，持續較去年優化成長，加上併購明泰 (3380-TW)、國韶、Frismed 等效益挹注，都是營收成長主因。

此外，近來台灣社區疫情緊張，佳世達表示，去年佈建的防疫物資包括醫用口罩、立體口罩、FFP2 高防護口罩、全系列藥用醫療酒精液與潔淨液、防護面罩及口罩鼻樑保護貼等已積極投入生產，加強供應前線醫護警消與一般民眾的防疫所需。

而佳世達子公司友通，除了受惠歐美需求回溫帶動出貨外，旗下其陽、羅昇表現回穩，以及新併購美國電腦相關產品電商 Brainstorm 挹注下，5 月營收衝上歷史新高；前 5 月營收 38.5 億元，年增 9.4%，不只扭轉先前衰退，也改寫歷史同期新高。