合一將登歐洲糖尿病醫學年會 發表新藥三期試驗數據

合一 (4743-TW) 今 (3) 日公告，獲邀參與歐洲糖尿病醫學會議所舉辦的第 57 屆歐洲糖尿病研究協會，預計 9 月 30 日發表糖尿病足部傷口潰瘍新藥 Fespixon 國際多中心三期臨床結果。

歐洲糖尿病研究協會 (EASD) 成立於 1965 年，其年會是歐洲規模最大、最負盛名的糖尿病醫學會議，每年年會吸引全球 130 多個國家、超過 1.5 萬名科學家和醫療專業人員與會，會議內容涵蓋糖尿病相關領域的各種研究，且聚焦糖尿病基礎科學研究、預防、診斷和治療中等重大進展。

合一開發的糖尿病足部傷口潰瘍新藥 Fespixon 去年順利解盲，在主要療效指標呈現顯著差異，安全性評估也顯示具有良好的臨床耐受性。

此外，Fespixon 已取得台灣藥證並啟動銷售，預計年底前取得中國藥證，另外，美國則展開第二項三期臨床試驗，目標 3 年後進入美國市場，2025 年達到全球上市。

至於東協市場部分，合一表示，由於東協國家適用台灣藥品製售證明 (CCP) 申辦藥證，新藥僅需有銜接性試驗即可上市，因此第一階段先瞄準新加坡、泰國及馬來西亞，之後再擴展到越南、菲律賓、印尼及印度等市場。