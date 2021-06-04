〈紐約匯市〉5月小非農報喜 美元指數收復90 日圓貶破110

美國 5 月 ADP 小非農就業數據亮眼，民間部門新增近 98 萬人，為去年 6 月以來最大增幅，上周初領失業救濟金人數也下滑，為美國經濟復甦最新跡象，美元兌歐元周四 (3 日) 升抵三周高點，兌日圓突破 110，攀抵兩個月高點。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.7% 至 90.5040，盤中最高升至 90.554。DXY 最近跌到 89.946 之後找到強力支撐。

DXY 已經連兩個月月線收黑，4 月跌 2%，5 月跌 1.6%。

ADP 周四公布，美國 5 月民間雇員增加 97.8 萬人，遠勝市場預期的新增 65 萬人。同日勞工部公布，上周首次申請失業救濟金人數跌破 40 萬人，是疫情爆發一年多來首見。

交易員屏息等待周五的 5 月非農就業報告，因為這可能替聯準會 (Fed)6 月例行會議定下基調。華爾街訪調的分析師預估將新增 65 萬人。

FOREX.com 和 City Index 分析師 Matt Weller 說：「在逐漸走出疫情期間，美國勞動力市場的狀態依然充滿不確定性，變動也比過去大，而且就業數據和前一個相比的變動是出了名的難預測，我們不會在預測上著墨太多。」

歐元兌美元貶值 0.7% 至 1.2123 美元，稍早一度跌到 1.2118，為三周低點。

美元兌日圓升值 0.6% 至 110.245 日圓，稍早一度升抵 110.315，為兩個月新高。

紐約聯準銀行舟四宣布，將從 6 月 7 日起開始逐步出售公司債 ETF，朝減持疫情期間買進的資產邁出第一步。一些分析師視此為 Fed 終將縮減量化寬鬆 (QE) 的預兆。

英鎊兌美元走軟，貶 0.41% 至 1.4110 美元，本周稍早曾漲抵 1.4250 的三年高點。英鎊兌歐元微升 0.1% 至 0.8604 英鎊。

英國預定 6 月 21 日解封，但感染印度變種病毒 (日前更名為 Delta 病毒) 的病例不斷增加，英國首相強生表示，將在取消旅遊和社交距離限制方面謹慎行事。

英國媒體周三報導，英國政府正考慮把解封日期推遲兩周，延到 6 月 21 日。

俄羅斯財長宣布，將讓主權基金「國家財富基金」(NWF) 逐步把美元資產降到零，並提高歐元、人民幣和黃金比重，一個月內啟動。不過此消息對主要貨幣影響不大。

加密貨幣市場小幅上漲，比特幣漲 2.72% 至 38775.48 美元，以太幣 (ETH) 漲 3.65% 至 2814.40 美元。但狗狗幣挫跌，下滑 4.84% 至 0.400856 美元。

截至周五 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格：