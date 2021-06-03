Fed將出售137億美元公司債和ETF 擬年底前完成

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 宣布，將開始出售疫情高峰期間買進的公司債和 ETF，以漸進、有秩序的方式縮減部位，盡可能降低對市場不利影響。

Fed 發言人表示，縮減公司債部位無關貨幣政策，也並非透過此舉釋出任何政策動向訊號。

去年疫情爆發後，Fed 啟動一連串緊急貸款工具 (ELF)，包括購買公司債和 ETF，也就是次級市場公司信貸工具 (SMCFF)。

根據 Fed 上周公布的資產負債表內容，截至 4 月 30 日為止，SMCFF 共持有 137 億美元資產，包括 52.1 億美元的公司債，例如惠而浦 (WHR-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和 Visa(V-US)，以及 85.6 億美元投資公司債的 ETF，如 Vanguard 短期公司債券 ETF(VCSH)。

一名 Fed 官員表示，將在夏季開始出售，目標年底前完成，淨收益交給財政部。紐約聯準銀行會在周四提供進一步的細節。

Fed 目前資產負債表達到 7.3 兆美元，使出售 137 億美元公司債顯得微不足道。Fed 每個月仍持續買進至少 1200 億美元公債和抵押貸款證券 (MBS)，不過近來有少數官員認為，是時候考慮開始討論縮表的時間點。

Fed 表示，會考慮公司債和 ETF 的「日常流動性及交易條件，盡可能降低對市場的不利影響」。

Fed 在去年 3 月推出兩項企業信貸工具，除了 SMCFF，還有一級市場公司信貸工具 (PMCCF)，雖然 PMCCF 實際上幾乎沒有使用過，卻成功向市場釋放 Fed 支持企業信貸市場的訊號。

兩項企業信貸工具已在去年底結束，當時擔任財長的梅努欽 (Steven Mnuchin) 要求 Fed 結束大部分緊急放款計畫，並把未動用資金歸還給財政部。