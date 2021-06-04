〈能源盤後〉美原油庫存下降 但汽油庫存意外增加 引原油小跌

週四 (3 日) 交易，原油期貨價格小跌，係因 EIA 報告顯示，上週美國原油庫存雖然減少超過 500 萬桶，但汽油庫存意外增加。

市場預期，夏日駕駛季將會推升燃料需求，令原油價格的整體上漲，因此 WTI 原油和 Brent 原油週三均收在 2 年多高點，但這樣的漲勢遭伊朗原油回歸的可能性抑制。

EIA 週四公布，上週 (5/28 止) 美國原油庫存減少 510 萬桶。由於週一是陣亡將士紀念日假期，美國能源資訊署 (EIA) 的每週石油供應數據將較往常延後一天至週四發布

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (5/28 止) 美國原油庫存下降 330 萬桶。API 在原油週三收盤後公布，上週 (5/27 止) 原油庫存減少 536 萬桶。

ClipperData 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，「隨著煉油活動躍升至 2020 年 3 月中旬以來的最快運行率，以及原油進口量下降，石油庫存顯示出良好的消耗趨勢。」

「但另一方面，汽油和蒸餾油隱含需求大降，導致兩者庫存增加。」

EIA 數據顯示，上週成品車用汽油供應量 (需求的指標) 為 915 萬桶 / 日，較前一週下降 33.3 萬桶。

上週汽油供應量增加 150 萬桶、蒸餾油供應量增加 370 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存減少 110 萬桶、蒸餾油庫存減少 160 萬桶。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2 美分或近 0.03%，收每桶 68.81 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4 美分或近 0.06%，收每桶 71.31 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨創最近月契約自 2018 年 10 月 22 日以降最高收盤價；Brent 原油期貨收在 2019 年 5 月 21 日以來最高點。

7 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.4%，收每加侖近 2.20 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下滑 0.3%，收每加侖 2.10 美元。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存當週小幅增加 70 萬桶，但美國石油總產量下降 20 萬桶，達 1080 萬桶 / 日。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「整體而言，石油市場短期內可能輕微超買，這風險會偏向下行。」

Zahir 指出，全球原油第三大消費國印度，其經濟仍受到新冠疫情的負面衝擊，且石油交易者也仍在權衡伊朗達成核協的可能性，因該協議可能讓伊朗石油在今年稍晚重返市場，但目前雙方的間接談判尚未取得進展。「這可能是近期能源市場走強的原因之一。」

他認為，原油價格可能會在這些水準上方「盤整」，因為大西洋颶風季節帶來的上行風險，以及美國因旅遊量增加而提升的能源消耗水準，兩者相互衝擊。但與此同時，如果週五的非農就業數據較預期疲弱，可能會帶來下行風險。

其他能源商品交易

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 3 美分或 1.1%，收近每百萬 Btu 3.04 美元。

EIA 公布，上週美國天然氣供應量增加 980 億立方英呎，IHS Markit 先前預期為增加 1180 億立方英呎。