批IEA淨零碳排報告不切實際 沙、俄堅持繼續投資化石燃料

隨著氣候變遷危機加劇，近年來對於停用化石燃料的呼籲聲浪日漸高漲，儘管如此，全球兩大產油國似乎打算忽視國際能源署 (IEA) 的警告，繼續投資發展石油和天然氣。

2015 年，俄羅斯、沙國在內近 200 個國家一致通過《巴黎氣候協議》，同意將全球平均氣溫升幅控制在攝氏 1.5 度內，以遏阻全球暖化趨勢，並在 2050 年實現「淨零碳排放」，IEA 上月發出嚴厲警告，要想在 2050 年達成淨零碳排放目標，各國必須自今年起停止開發新油田和天然氣田。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 似乎對 IEA 的警告不以為意，稱 IEA 透過反向計算得出他們所謂的結論，使用的方法過度簡化且不切實際。

「毫無疑問，隨著社會對綠色能源需求提升，我們需要轉型，但也須清楚了解可以使用哪些資源、可使用的技術或機會，以及誰將為此付出代價。」諾瓦克稱道。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salmany 日前稱 IEA 的計畫不值得認真看待，並表示，除了以低成本生產石油和天然氣，沙國同時也在發展再生能源，宣稱其將成為能源領域的最大贏家。

諾瓦克表示，沙國能源部長 Abdulaziz bin Salmany 周四出席聖彼得堡經濟論壇 (SPIEF) 時也重申投資石油的承諾，且俄羅斯也打算這麼做。

諾瓦克指出，俄羅斯計畫繼續投資石油、天然氣和煤炭，且同步發展可再生能源、氫能源、電動車和充電站，未來 10 年可望實現化石燃料與再生能源的混合使用。