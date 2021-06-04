福特股價大漲7% 5月電動車銷量翻倍+純電野馬寫下里程碑

福特 (F-US) 股價在平淡的美股顯得突出，周四 (3 日) 漲逾 7% 並登上至少五年半新高，數據顯示福特 5 月純電和油電車銷售暴增 184%，由純電休旅「野馬 Mustang Mach E」和電動皮卡 F-150 領軍，且這家積極轉型的傳統車廠還達成一個里程碑：純電野馬的產量超越汽油版。

福特周四公布，今年來在墨西哥廠生產 27,816 輛電動 Mustang Mach E，而密西根廠採用內燃式引擎的傳統 Mustang 同期產量為 26,089 輛。

福特同日公布，5 月包括純電和油電車的電動車銷量暴增 184% 至 10,364 輛，創新高紀錄。Mach E 銷量為 1,945 輛，油電 F-150 賣出 2,852 輛。也由於電動車和休旅車熱賣，5 月美國銷量年增 4.1% 至 161,725 輛，彌補傳統車下滑的業績。

福特周四收盤大漲 7.24% 至每股 15.99 美元，盤後續揚 1.8%。該股今年來共上漲 80%，過去 12 個月的漲幅超過 140%。

福特正加快電動車發展腳步，除了把相關支出一口氣提高 36% 至 300 億美元，執行長 Jim Farley 上周還發下豪語，2030 年之前每賣出 10 輛車將有四輛為電動車。

Mustang Mach E 是 5 月在挪威電動車銷售冠軍，不過在電動車普及率較低的美國，純電版銷量仍落後傳統汽油版，大約是 3 比 1 的差距。

福特並於周四發表入門款小型皮卡 Maverick，尺寸將比 F-150 更小，預定年底上市。Cox Automotive 分析師表示，新車價格低廉，有望帶起搶購潮。