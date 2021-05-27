福特加碼電動車研發支出至300億美元 盤中股價創近5年新高

周三 (26 日) 舉行資本市場日 (Capital Markets Day) 前夕，福特汽車 (Ford) 宣布，含電池開發在內，未來 4 年內將加碼電動車研發支出至 300 億美元，並預計到 2030 年前，其全電動車佔總汽車銷量比重將達 40%。

消息激勵福特 (F-US) 於美股盤中一度漲超 7%，股價觸及 2016 年 7 月以來最高水平。截至周二 (25 日) 收盤，福特今年迄今已漲約 46%。

福特股價日線圖 (圖：Google)

福特表示，上述投資還包含生產名為「IonBoost」的一系列電動車電池，並持續投入固態電池開發。繼今年稍早宣布擴大對 Solid Power 的投資後，福特預計，未來 10 年內有望研發出高續航力、低價的固態電池。

除加碼研發投資外，福特電動車發展策略還包含創立「Ford Pro」汽車服務和分銷業務，並廣設公共及家用的電動車充電網絡，該公司已任命北美商用車業務總經理 Ted Cannis 作為 Ford Pro 的負責人。

在歐洲、中國等地的政策壓力下，福特在內傳統車企紛紛加快腳步朝向電動車轉型，通用汽車 (GM-US) 此前也稱，希望能在 2035 年前停止在美國銷售燃油驅動客車