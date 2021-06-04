迎美國解封商機 東陽AM迎來爆發期 500個貨櫃等出貨

美國有望在 7 月迎來全面解封，民眾重新開車出遊，催出二手車交易市場熱絡，東陽 (1319-TW) 營收 40% 來自美國 AM 市場，公司指出，接單暢旺但卡在無法出貨，已累積 500 個貨櫃排隊等出口，近期正全力協調船公司，搶搭解封商機，下半年營運迎來爆發期。

東陽第一季傳統旺季不旺，就是卡在缺櫃塞港，但終端拉貨需求仍強勁，客戶加快腳步為歐美解封做準備，帶動東陽前 4 月合併營收 59.81 億元，年增 2.9%。

東陽指出，美國將迎來解封熱潮，民眾準備重回戶外旅遊，推升二手車零件缺貨狀況更為嚴峻，客戶庫存水位都已少於 1 個月，訂單應接不暇。

去年疫情爆發以來，歐美封城使民眾開車次數降低，汽車售後市場景氣低迷，不過，美國 4 月的核心 CPI 月增 2%、年增 4.4%，主要就受惠二手車月增 10%、汽車與卡車租賃月增 16.2% 推升，顯示 AM 市場需求加速復甦中。

另外，由於新車車用晶片缺貨，更推升美國二手車交易市場活絡，東陽北美 AM 銷售受惠，第三季營運將淡季不淡。

中國部分，雖然同樣受車用晶片影響部分拉貨，不過，中汽協預估今年銷售將年增約 3.9% 至 2630 萬台，中國車市將恢復正成長，有助東陽中國 OEM 業務谷底回溫，最壞狀況已過。