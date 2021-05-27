和泰車未下修車市規模 拚兩品牌銷量創高

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (27) 日召開法說會指出，近來受疫情衝擊造成賞車來客下滑，不過，前 4 月銷售高成長已先打下基礎，在疫情於 2-3 個月內控制住的前提下，先維持今年台灣新車銷售規模 44 萬台不變，約年減 3.7%，並維持旗下兩品牌 TOYOTA 和 LEXUS 銷售共 15.4 萬台的新高目標。

和泰車表示，疫情衝擊下，乘用小客車受影響約 20%，不過，由於電商熱絡推升物流需求，反而使 3.5 噸、5 噸等中小型商用車需求轉強。

和泰車指出，前 4 月整體新車銷售達 15.5 萬輛，年增率 18.5%，若國內疫情可在 2-3 個月內控制住，或是疫苗到位，看車市需求有機會反轉。

和泰車進一步說明，年初預測已將全球疫情發展不確定性、車用晶片缺貨影響汽車供應穩定性，以及汰舊換新補助政策延續等因素納入考量，因此，暫維持 44 萬台總新車銷售規模不變。

由於豐田母廠早有增加零件的庫存和供應管道，因此和泰車受缺料影響有限，今年 TOYOTA 銷售 13.3 萬台、LEXUS 銷售 2.1 萬台目標不變，合計銷售 15.4 萬台，若達標，將創下在台銷售最高紀錄。

和泰車已規劃今年改款新車時程，除了 3 月推出 TOYOTA Sienna 大改款，GR Yaris 將於第三季限量導入，目前接單已 400 台，第四季將導入 GR 86。

商用車方面，和泰車看準台灣輕型商用車市場規模達 1.8 萬台，年底將加入全新生力軍 TOYOTA 小型商用車 TOWN ACE。

而為加強在地服務，和泰車正強化社區型便利保修站設置，目前全台有 14 間，預計 6 月底前再增 4 間，年底前全台達 34 間，可提供保養維修、輪胎更換等原廠售後服務。

另外，因應疫情，和泰車已採取分流上班，在兼顧營運和服務之際，維護員工安全。

至於近來原物料、海運成本高漲，和泰車回應，將再與原廠討論車價，短期暫不會漲價。