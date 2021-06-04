PNC投資長警告：華爾街恐迎來更劇烈的價格波動

據報導，金融服務集團 PNC Financial Services 投資長 Amanda Agati 在 3 日示警指出，接下來幾個月中，華爾街恐將迎來更劇烈的價格波動，過高的市場估值、美聯準會 (Fed) 談論縮表、刺激措施結束等，都是市場上令人不安的力量。

Agati 在接受採訪時表示，投資者必須謹慎地選擇曝險部位，在目前的情況下，股市並不是水漲船高的狀態，目前的上漲趨勢撐不起所有股票，尤其是在股票和固定收益估值過高的情況下。她的預測主要基於目前影響股票和債券的「不尋常」波動變化。

根據 Agati 的說法，被稱作市場恐慌指標的芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 波動性指數，目前已回到歷史平均水準，但所有合約仍高於美國還未受到疫情衝擊的 2020 年 1 月水準。

與此同時，Agati 也指出，債券市場的美林公債波動率指數，相當於股市的恐慌指標，也正處於 2020 年春季以來的新高。Agati 警告，這兩種趨勢預示著未來的價格波動恐會更大。

Agati 表示，Fed 政策也是市場面臨的最大整體風險。她說道：「我不相信通膨是市場前進道路上的主要風險。實際上，風險應該是最近開始聽到的 Fed 理事在討論的縮表。」

針對近期的散戶投資風潮，Agati 也表示，隨著刺激政策的終止，由 Reddit 散戶主導的高度投機性交易，包括 AMC 和 GameStop 在內，都將在夏季末時平息。