〈美股盤前要聞〉市場關注非農數據 美股期貨走低

美國今 (4) 日將公布 5 月非農新增就業人數及 5 月失業率，市場觀望，導致美股期貨走低、道瓊期貨小跌 0.12%，標普 500 期貨跌 0.01%，那斯達克 100 期貨則小漲 0.05%。

1. 拜登為保基建案讓步 改推 15% 最低企業稅率

美國總統拜登為了基礎建設案讓步，將擱置企業稅稅率提高到 28% 的計畫，而是透過 15% 最低企業稅率和加強國稅局 (IRS) 執法支應支出，以換取共和黨支持。

白宮周四 (3 日) 證實稍早華盛頓郵報的報導。新提議的主要資金來源將來自國稅局 (IRS) 加強執法、取消富裕家庭遺產稅減免，以及利用 750 億美元未動用抗疫資金。這兩項計畫原本已在拜登的基建計畫和預算規畫當中。

拜登政府擱置提高企業稅率，代表將失去未來十年預估可達到的 8578 億美元收入。根據財政部上周的預測，透過國稅局加強執法，國庫可進帳 7788 億美元，而透過 15% 最低企業稅率則可獲得 1483 億美元，合計可支應 9271 億美元基建支出。

2. 晶片銷售續強 博通財報財測勝預期

博通於財報聲明中表示，第二季營收年增 15%，營業利益成長 25%，並產生 34 億美元的自由現金流，占營收 52%，預計第三季自由現金流將保持強勁。

陳福陽表示，由於多個終端市場對半導體的需求強勁，半導體第二季營收年增 20%。

全球居家辦公、學習趨勢提高服務供應商寬頻通訊設備投資需求，寬頻通訊晶片 (占半導體解決方案約 18%) 第二季營收年增 28%。

無線射頻晶片 (占半導體解決方案約 34%) 第二季反映傳統淡季，營收季減達 16%，不過仍較去年同期成長 48%，持續受惠於 WiFi 產品出貨量的成長。

3. 傳 5 月中國電動車訂單砍半 特斯拉股價跳水

特斯拉在中國接連傳出利空，除了周四 (3 日) 宣布在中國召回 734 輛進口 Model 3 外，還傳出中國市場銷售正在放緩，5 月訂單幾乎腰斬，週五盤前股價上漲 1.39%。

The Information 周四引述一位知悉數據的消息人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 在中國的 5 月淨訂單自 4 月份的 1.8 萬多輛降至約 9800 輛，意味著特斯拉在最大電動車市場中國的銷售正在走緩。

消息傳出後，特斯拉周四下跌 32.28 美元或 5.33% ，以每股 572.84 美元作收。該股今年迄今已下跌約 15%，較 1 月 29 日的高點下跌逾 35%。

4. 全球已接種疫苗達 20 億劑 群體免疫估再等 9 個月

彭博報導，全球在六個月內累計接種 20 億劑疫苗，但要達到群體免疫、也就是至少全球 75% 人口施打疫苗，以目前速度計算要等上至少 9 個月。

世界各國疫苗施打的進度有極大落差，最富裕的 27 個國家共計施打全球約 29% 疫苗，但這些國家人口僅占全球 10%。美國和英國是最早開始施打的國家，中國接種的疫苗劑數最多，歐盟則正在急起直追。

目前全球每天施打約 3600 萬劑疫苗，中國占了約三分之二。歐盟居次，每天分送 360 萬劑，印度以每日 260 萬劑排第三。

5. 傳蘋果 2022 年發表無線充電 iPad Pro 下半年先推新 iPad Min

彭博引述知情人士說法報導，蘋果公司 (AAPL-US) 正在開發具備無線充電功能的新版 iPad Pro，預定 2022 年亮相，此外，也將針對 iPad Mini 進行六年來首度大改版，今年稍晚就會發表。

消息來源透露，蘋果正在測試的改版包括把 iPad Pro 背蓋從鋁改為玻璃，以增添無線充電功能。此外，蘋果也正在大幅縮小 iPad Mini 的螢幕邊框，和移除 home 鍵。

不過消息來源說，iPad Pro 開發還在早期階段，明年發表前仍有變數。