簡訊實聯制8億元預算遭質疑 NCC：屬維運成本

受到新冠肺炎疫情影響，店家採取實聯制，不過外界質疑，國家通訊傳播委員會 (NCC) 編列 8 億元預算，有趁火打劫之嫌，對此，NCC 今 (4) 日發出聲明回應，預算是服務維運的必要成本。

NCC 表示，行政院日前推出簡訊實聯制，相較坊間行動 APP、紙本，操作較方便、快速及安全，也是科技防疫的重要措施，目前國人接受度高，截至今年 6 月 3 日為止，已發送超過 2 億則簡訊，且使用量有持續增加。

NCC 強調，民眾使用簡訊實聯制是完全免費，但基於防疫目的，實聯簡訊仍須暫存至本月 28 日，並配合指揮中心後續防疫資料查詢，此外，電信事業須額外擴增設備、建置相關軟硬體系統、加派人力等，均需要相當成本。

NCC 指出，由於相關成本費用難以估算，因此預算編列時，以簡訊則數為參考基準，編列 1 年 8 億元的處理費用，並非按簡訊實際使用則數多寡，逐筆計算費用。

另外，電信業者維運金額相當高，未來將在預算範圍內，採實報實銷機制，超過範圍部分由電信業者自行負擔。

NCC 因應國內疫情變化，廣播、電視事業配合政府政策播送防疫訊息，補貼時程再延長至明年 6 月 30 日，預計投入近 7000 萬元，其中，218 個衛星頻道每月補貼 2 萬 4000 元、184 個廣播每月補貼 3000 元。