砷化鎵廠5月營收 穩懋站穩20億元、全新創同期新高

砷化鎵廠 5 月營收出爐，隨著手機 PA、WiFi 需求回溫，穩懋 (3105-TW) 單月營收續站穩 20 億元大關，達 20.6 億元，月增 1.78%、年增 3.78%，全新 (2455-TW) 則約持平上月，單月營收達 2.88 億元，月減 0.12%、年增 49.25%，創下歷年同期新高。

穩懋 5 月合併營收達 20.6 億元，月增 1.78%、年增 3.78%，連兩個月站上 20 億元大關，累計今年前 5 個月營收達 100.85 億元、年增 0.26%。

展望本季，穩懋預期，隨著亞洲手機 PA 客戶需求增溫，本季產線稼動率可望較首季約 8 成增加，3D 感測部分則預期將受新舊產品交替下滑，6 月營收也可望續站穩 20 億元，整體第 2 季營收可望季增約 1-3%，達 60-62 億元，毛利率則估 31-33%，略低於首季。

穩懋副董事長王郁琦也受邀台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 發表主題演講，王郁琦表示，三五化合物半導體應用逐步擴大，從智慧型手機、Wi-Fi、衛星基地、車用雷達等都陸續導入，除碳化矽 (SiC)、砷化鎵 (GaAs) 外，產業也持續發展氮化鎵 (GaN)，在節能、效率上可望大大提升，但仍有製程技術待克服，不過隨著全球即將迎來 6G，化合物半導體發展可期。

全新 5 月營收則達 2.88 億元，月減 0.12%、年增 49.25%，創下歷史同期新高，累計今年前 5 個月營收達 14.66 億元、年增 41.02%，展望未來，全新看好，隨著 5G 滲透率提升、WiFi 6 應用、5G PA 放量，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復下，營運將持續增溫，全年維持雙位數成長目標。

宏捷科 (8086-TW)5 月營收則達 3.79 億元，月增 1.19%、年增 35.67%，續創近 65 個月新高，累計今年前 5 個月營收達 18.19 億元、年增 32.82%。