〈國內疫情升溫〉彰銀兩分行7日起中午才營業 共8家銀行縮短營業時間

全台疫情持續緊繃，銀行員工相繼確診，考量員工安全並保有一定的人力量能，彰銀今 (4) 日下午也跟進，宣布 7 日起到 14 日止，包括南港科學園區與晴光兩家分行的營業時間，調整為中午 12 點到下午 3 點 30 分，希望透過縮短營業時間，降低員工、客戶染疫風險。

截至目前為止，包括花旗、聯邦、京城、玉山、星展、凱基、台中銀與彰銀等 8 家銀行，陸續針對位於雙北疫情熱區的分行，調整縮短營業時間，藉此減少人流接觸等活動，降低員工與客戶染疫風險。

彰銀的南港科學園區與晴光兩家分行，近期陸續傳出員工確診染疫，其中晴光分行累計 2 名員工確診、一名快篩陽性，日前網路更流傳一張晴光分行員工穿著隔離衣、護目鏡與口罩，全副武裝上班，引發市場議論。

彰銀表示，南港科學園區分行及晴光分行日前相繼通報員工確診後，雖已調派備援人力進駐服務客戶，但考量疫情尚未趨緩，為顧及營業場所同仁安全、客戶權益及指揮中心的防疫措施，將自 7 日起到 14 日止，調整 2 家分行營業時間為中午 12 時至下午 3 時 30 分，營業時間外，民眾可洽鄰近分行辦理業務。

彰銀同時呼籲，民眾可多加利用網路銀行、行動網銀 APP、線上櫃檯及網路 ATM 等數位金融服務，減少群聚與實體接觸，降低感染風險。

彰銀強調，未來將持續以滾動式精進防疫措施，除遵守中央流行疫情指揮中心指引全面落實防疫外，並因應疫情變化採取異層、異地及分組分批居家辦公模式維持營運不中斷，滿足民眾的金融需求。

