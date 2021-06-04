陽明4月每天賺近3億元 獲利年增50倍 EPS 2.66元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (4) 日公布 4 月自結，單月稅後純益 88.67 億元，年增高達 5061.88%，等於每天賺進近 3 億元，每股純益 2.66 元，年增 3425%。

由於 5-6 月運價持續高漲，法人看好，陽明第二季 EPS 有望再超越第一季的 7.49 元。陽明 4 月合併營收 216.98 億元，年增 103.36%。

日前萬海 (2615-TW) 也公布 4 月自結稅後純益達 61.52 億元，年增 1101.57%，每股純益 2.77 元。

第二季以來貨櫃三雄包括長榮 (2603-TW)、陽明和萬海股價噴漲，分別漲達 116%、152%、132%，市值均翻倍，在富時羅素今日公布的最新指數成分股，三雄同時入列為台灣 50 成分股，對評價有正面助益。

另一方面，上海航交所今日公布最新 SCFI 綜合指數，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價首次突破 8000 美元，續寫新高，貨攬業者透露，萬海 (2615-TW)6 月 18 日開啟的美東新航線，每 FEU 報價已喊到超過 12000 美元；同時，長榮已通知客戶 7 月起將開始加收美國線回程綜合費率上漲附加費 (GRI)。

航運界人士認為，尚未看到運價的天花板，有利海運業者第三季獲利表現續強。