〈國內疫情升溫〉本土增21死 日援124萬劑AZ疫苗抵台 效期至10/14

國內今 (4) 日新增 339 例 COVID-19 本土確診，校正回歸 133 例，其中 21 例不幸死亡。指揮官陳時中表示，現在還是疫情最緊急的時刻，暫無升級或降級的打算。此外，日本政府提供 124 萬劑 AZ 疫苗已於下午 2 點 40 分運抵桃園機場，將盡速展開檢驗封緘作業，疫苗效期可到 10 月 14 日。

對於日本政府在疫情緊張之際，仍提供 124 萬劑 AZ 疫苗，陳時中表達感謝之意，並表示，疫苗完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心，由食藥署進行檢驗封緘作業，儘早供民眾施打。

陳時中指出，技術性資料前兩日已來台進行相關檢查，只剩下本身品質跟安全性問題有待檢驗確認，效期可到 10 月 14 日，是台灣至今收到最大量的一批疫苗，應該在過期前就會打完，對整體防疫上將有很大幫助。

陳時中表示，這批疫苗除了優先分配給第一至三類施打對象外，重點關注的長照機構、住宿型長照機構，這些機構的住民也會盡快安排施打，另外針對 75 歲以上長者將陸續開放。

綜觀近期疫情趨勢，陳時中表示，昨天擔心是否有新的疫情高點出現，但從研判日、校正回歸後的數據來看，這波高點與前一波差不多，但從發病日趨勢來看，整體沒有突然往上或往下的走勢，未來應該還會有案子出來，必須持續觀察。

指揮中心已經加速採檢效率，讓各地報告盡快出來通報，5 萬多件積壓的案子幾乎歸零，未來染疫個案的隱藏期可望縮短，但這 2 天病例還是比較多，仍要維持高度警覺。陳時中強調，目前來看，疫情還處在相對高點，沒有要降級，當然也沒有想要升級。

根據指揮中心統計，今天新增所有本土個案共 472 例，分布於新北市 227 例最多，其次為台北市 152 例、苗栗縣 51 例、桃園市 11 例、台中市及基隆市各 7 例、彰化縣 6 例。此外，今日新增 21 例死亡個案，其中 2 名男性年僅 30 多歲。