航海王市值水漲船高 台灣50成分股新增三檔航運股

富時羅素今 (4) 日公布最新指數成分股，其中台灣 50 成分股新增三檔航運股，包括長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 入列，同時也納入面板股友達 (2409-TW)，刪除台灣高鐵 (2633-TW)、緯穎 (6669-TW)、正新 (2105-TW)、可成 (2474-TW) 等個股，成分調將自 6 月 21 日生效。

近來航運股受惠於運價漲價加持，市值隨著股價扶搖直上，包括長榮、陽明與萬海等因市值排名上升至 40 名以上，因而入列台灣 50 成分股。

相較之下，正新、可成則因市值下滑而跌出成分股名單；台灣高鐵與緯穎則因排名倒退，同樣被剔除。

群創 (3481-TW)、開發金 (2883-TW)、儒鴻 (1476-TW)、智邦 (2345-TW)、富邦媒 (8454-TW) 則被列為候補成分股名單。

至於台灣中型 100 指數，成分股則新增台灣高鐵、緯穎、正新、可成、中鴻 (2014-TW)、南帝 (2108-TW)、彩晶 (6116-TW)、AES-KY(6781-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、南紡 (1440-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、正隆 (1904-TW)。

剔除成分股名單則包括：長榮、萬海、陽明、友達 (2409-TW)、台表科 (6278-TW)、南港 (2101-TW)、亞太電 (3682-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、遠百 (2903-TW)、同欣電 (6271-TW)、神基 (3005-TW)、啟碁 (6285-TW)。

中型 100 成分股候補名單則有天鈺 (4961-TW)、豐興 (2015-TW)、中石化 (1314-TW)、文曄 (3036-TW)、敦泰 (3545-TW)、燁輝 (2023-TW)、統一證 (2855-TW)、中華 (2204-TW)、台聚 (1304-TW)、群益證 (6005-TW)。