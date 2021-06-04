鴻海董事酬金出爐 劉揚偉首度破億元 盧松青連2年拿億元以上

鴻海 (2317-TW) 今 (4) 日上傳 2020 年度年報，在董事及經理人酬金方面，單就鴻海本身來看，身兼總經理的董事長劉揚偉首度跳增至 1 億元以上，另外，鴻騰主席盧松青則連 2 年個人酬金突破億元。

與 2019 年相比，劉揚偉個人酬金從原本 3000-5000 萬元，到今年一舉跳增至億元以上，主要是劉揚偉身兼董事長及總經理，加上去年也是他接掌鴻海首個完整年份，使得酬金大躍進；至於鴻海創辦人郭台銘，酬金仍在 100 萬元以下。

若加上鴻海以及所有轉投資事業酬金來看，除了盧松青與劉揚偉並列 1 億元以上級距，鴻海副董事長李傑則在 1500-3000 萬元、夏普會長戴正吳則在 1000-1500 萬元。

經理人方面，鴻海去年啟動接班計畫，事業群總經理游象富、呂芳銘先生、簡宜彬、陳緯等卸任經理人職務，由王城陽、姜志雄、林忠正、褚承慶等接任，因此今年經理人酬金名單出現極大的變化。

除了劉揚偉之外，王城陽則是另一個酬金來到億元以上的事業群總經理，市場推估，應是接掌鴻海最大的智慧型手機組裝業務有關，另外姜志雄、林忠正、褚承慶等，以及財務長黃德才，酬金則在 5000 萬至 1 億元之間。