〈半導體廠染疫〉電子業染疫恐扼殺產業優勢 分析師：兩大優勢築起防護線

京元電 (2449-TW) 移工群聚事件愈演愈烈，市場憂電子業染疫恐削弱電子股優勢，但分析師認為，目前多數電子族群早已因應防疫啟動分流上班，而且台灣電子業供應鏈完整，鮮少有一家獨大狀況，即便爆發感染也能迅速轉單，不至於衝擊產業動能。

啟發投顧分析師李永年表示，包括台積電、聯電、聯發科、鴻海等大規模企業，因應防疫很早就實施分流上班，以台積電來說，正因實施分流上班，即便有員工染疫，需要被匡列隔離的人也不多。

李永年表示，目前多數電子廠為避免人力因染疫而崩盤，在分流上班這部分都做得很徹底，像京元電子這波移工群聚感染，只能算是少數案例。

李永年進一步指出，預期京元電子移工染疫事件，可望讓電子廠「心生警惕」，不至於重蹈覆轍，甚至出現電子業大規模染疫的現象。

台股去年靠著防疫有成，加上電子、半導體出口優勢加持，進而推升經濟成長動能，外界憂心，這波疫情可能讓電子業原本享有的「疫情紅利」可能就消失。

對此，李永年說，台灣電子產業供應鏈相當完整，甚少一家獨大，因此即便出現電子業染疫停工，也能迅速靠轉單填補產能缺口，換言之，短線疫情可能對生產業有些影響，但長線而言，不至於出現斷鏈停擺的情況。