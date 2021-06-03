〈國內疫情升溫〉移工群聚案再添32例 京元電：已加大防疫措施力道

測試大廠京元電 (2449-TW) 移工群聚染疫人數再擴大，指揮中心今 (3) 日公布，除前日的 2 名、昨日的 11 名，今日再增添 32 名，這波群聚確診人數來到 45 名，公司也重申，內部已加大防疫措施力道，並無停工情形。

京元電指出，當晚接獲通知時，即連夜清查可能的接觸人員，匡列本籍員工 40 餘人及外籍員工宿舍員工，共 200 多人，同時大幅提高防疫措施力道，並特別加強對外籍同仁的防疫宣導。

京元電也安排公司全體同仁，在三日內分批、分時進行快篩，加快釐清相關影響範圍，以利後續相關事宜處理。

京元電強調，受影響範圍集中在部分區域，公司已完成並持續清潔消毒，安排控管人員流動及接觸，內部也加大防疫措施力度，並無停工的情形，對公司財務、業務並無重大影響。

此外，苗栗縣議員曾玟學指出，有接獲員工陳情，表示公司不准他們配戴具有防疫功能的醫療口罩，只能配戴公司發放的無塵室口罩，對此京元電強調，公司採購的無塵室三層不織布口罩，細菌過濾效率 (BFE) 符合國內 CNS14774 規定，達 95% 以上，同樣具備防護力，供應商也同為口罩國家隊，請同仁安心使用。