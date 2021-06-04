〈半導體廠染疫〉京元電停工效益發酵 供需緊張情形更劇烈

測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (4) 日正式宣布停工 2 日，聯發科 (2454-TW) 也正式發出聲明，將影響 6 月部分營收，業界指出，由於京元電停工，部分客戶如聯發科等，為降低營收損失，也將訂單短暫交由其他同業，矽格 (6257-TW) 等相關業者可望受惠。

京元電為國內最大的專業測試供應商，客戶包括聯發科、英特爾 (INTC-TW)、輝達 (NVDA-US) 等國際大廠，此次爆發移工群聚染疫的竹南廠，是其主要生產廠區，提供晶圓測試、成品測試及 Burn in 等各式服務。

業界表示，由於京元電客戶眾多、測試產能龐大，公司進行清消 2 日，將影響部分生產，尤其現今半導體需求強勁，各家業者不論上下游，皆忙著趕單出貨，客戶為避免出貨遞延，將積極找尋替代供應商協助測試。

其中，矽格與京元電客戶重疊率高，最有機會獲得轉單，從聯發科聲明中也可窺見，儘管 6 月營收會受影響，但仍可達成財測目標，即已準備好因應措施，將受影響程度降至最低。

不過，業界坦言，由於各家封測產能皆處於滿載狀態，即便想支援受停工影響的客戶，也恐怕是心有餘而力不足，直言憑單一封測業者難以吃下全數轉單，僅能盡最大力氣調配現有產能，因此不僅矽格，其他封測業者也可望同步受惠。