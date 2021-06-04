聯電5月營收首度衝破170億元 月增4.9%再創新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (4) 日公告 5 月營收 171.89 億元，月增 4.9%，年增 16.6%，在出貨續成長，加上漲價效益發酵，營收首度衝破 170 億元大關，再創新高。

聯電前 5 月營收 806.68 億元，年增 11.93%；從財測來看，法人估 6 月營收將小幅滑落，但仍將站穩 160 億元大關。

聯電指出，第二季市場需求前景持續超越供給，推升晶圓出貨量及以美元計價的平均售價，預估晶圓出貨量將增加 2%，ASP 成長 3-4%，毛利率挑戰 30% 大關，產能利用率維持 100%，法人估第二季營收將季增 5-6%，再創新高。

聯電認為，考量交期及地緣政治，且近 1-2 年市場不會有顯著的產能增加，預期成熟製程產能吃緊情況至少會持續 1 至 2 年，2023 年前都不會緩解。

對於重複下單疑慮，聯電認為，確實可能有此情況，但很難判定，不過就整體產業來看，成熟製程供給仍嚴重短缺。

雖然市場憂心重複下單情況，但外資最新報告看好，聯電成熟製程需求大增，且今年晶圓報價大幅提升，獲利動能將持續提升，今年 EPS 可望達 3.38 元，目標價喊至 76.3 元。