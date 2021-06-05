眾院民主黨提5740億美元交通法案 力挺拜登基建綠能政策

美國眾議院民主黨議員周五（4 日）提出一項法案，計畫在未來 5 年內為道路交通增加 5,740 億美元的支出，修復美國現有道路與橋樑，並增加客運鐵路與交通資金。這項交通法案也採納了拜登的 2.3 兆美元基建法案的部分內容，並以綠能為優先考量。

眾議院運輸和基建委員會主席 Peter DeFazio 在聲明中表示，該項提案抓住了一個千載難逢的機會，讓美國交通規劃走出上世紀 50 年代的舊思維，邁向潔淨能源的新未來。

先前為期 5 年的交通運輸融資法案經費授權已於 2020 年到期，美國國會面臨要在今年 9 月 30 日的最後期限內重新授權。

就在這份內容多達 1,249 業的交通法案提出之際，拜登正忙著與眾議院共和黨員就美國大幅增加基礎設施支出進行談判。拜登希望在未來 8 年內增加 1 兆美元的高速公路、道路和橋樑的建設經費，但共和黨僅提出增加 2,500 億美元。

DeFazio 與民主黨員提出的 5,740 億美元交通法案中，計畫撥出 3,430 億美元用於道路、橋梁安全設施，其中包括 40 億美元用於電動車充電站。眾議院運輸和基建委員會將於 6 月 9 日就該案進行聽證會。

此外 DeFazio 也計畫撥款 1,090 億美元用於運輸、950 億美元用於鐵路，包括讓美國鐵路（Amtrak）資金增加兩倍至 320 億美元。該法案也要求美鐵每年提出 2.5% 的政府資金，以提高長途旅客的乘車體驗。

該項法案也將授權支出 41 美元購買電動巴士，並建立 5 億美元的補助計畫，減少大都會地區交通壅塞問題。另外將撥付 10 億美元改善汽車停車位不足的問題，並允許重型電動汽車上路行駛，也要求新的學校巴士需安裝額外的安全設施。

共和黨員議員批評，民主黨議員的提案根本是我行我素，也說民主黨以綠能為優先考量的提案，在一定程度上削弱了美國各地真正需要的基礎設施升級。

共和黨員也提到，這些計畫中最大的問題是資金從何而來，汽油稅收根本無法達到支出需求。