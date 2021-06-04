〈美股盤後〉拜登擴大涉軍中企黑名單 AMC暴跌 費半跌逾1.8%

週四 (3 日) 華爾街靜待非農就業報告，AMC 暴跌、晶片股受挫，道瓊收盤近乎持平，費半跌逾 1.8%。

《華盛頓郵報》週四報導稱，拜登將擱置企業稅率提高至 28%，以爭取共和黨支持基礎建設協議。

美中緊張關係升溫，拜登週四宣布簽署一項修改其川普時間發布的涉軍中企投資禁令，擴大涉軍中企貿易黑名單至 59 家，禁令將於 8 月 2 日生效。

由於全球最大肉品供應商 JBS 以及美國最大燃油輸送公司 Colonial Pipeline 接連遇駭，白宮表示，美俄即將登場的元首會談中，雙方將討論駭客議題。

為回應美方經濟制裁，俄羅斯週四宣布，可能很快就會放棄以美元計價的原油合約，俄國家財富基金將轉向投資歐元、人民幣和黃金資產以替代美元。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.71 億例，死亡數突破 369 萬例，美國累計確診超過 3332 萬例，累計死亡數超過 59.6 萬。印度累計確診超過 2844 萬例，巴西累計確診 1672 萬例。

台灣本土新冠肺炎疫情愈演愈烈，並深陷缺疫苗危機中，美國週四宣布全球疫苗共享戰略聲明，向全球共享至少 8000 萬劑美國疫苗，6 月底釋出 700 萬劑疫苗計畫送往台灣等多個亞洲國家。日媒報導，考量到台灣疫苗供應吃緊，日本政府最快將於週五 (4 日) 宣布，緊急提供台灣約 120 萬劑 AZ 疫苗。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 23.34 點，或 0.07%，收 34,577.04 點。

標普 500 指數下跌 15.27 點，或 0.36%，收 4,192.85 點。

那斯達克指數下跌 141.82 點，或 1.03%，收 13,614.51 點。

費城半導體指數下跌 57.79 點，或 1.81%，收 3,139.19 點。

(圖片：AFP)

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，公用事業、必需消費品和醫療保健板塊領漲，非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。

持續更新

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主