〈觀察〉精工愛普生大馬廠停工14天 頻率元件供給更吃緊

馬來西亞疫情持續延燒，全球最大頻率元件廠精工愛普生 (Seiko Epson) 傳出，當地生產廠房將加強自主防疫，停工 14 天，將衝擊頻率元件供應狀況，由於筆電代工廠仍對第三季的市場需求不看淡，且加緊備料，將促使中小型規格音叉型石英震盪器、石英晶體，重演去年 5 月間價格飆漲走勢。

亞洲地區疫情遭受變種病毒肆虐，製造業面臨更加嚴峻挑戰，馬來西亞自 6 月 1 日實施 2 周封城，停止非必要服務業營運，對於生產事業則要求經核准後營運降載到 6 成；不過，近年不斷減產的頻率元件龍頭精工愛普生，傳出馬來西亞廠加強版自主防疫停工 14 天。

單就精工愛普生 6 月 1 日起全面停工兩周的狀況來看，將直接影響市場供應量能，就需求方面來看，台筆電廠加速搶料，以因應第三季旺季需求，將使此一應用端的頻率元件交易更趨熱絡。

晶技 (3042-TW) 在 PC/NB 應用的頻率元件出貨比重去年為 16%，但在市場需求明顯提升及生產規模擴大下，出貨比重已提高到 20%，但受限各類應用產品生產既定排程及生產線轉換不易，目前能再提升供應量能有限。

希華晶體 (2484-TW) 2020 年在台灣南科廠投資 4.3 億元新增中小型規格音叉型石英震盪器，新的 1500 萬顆產能已全數開出，目前訂單量極高，交貨期持續拉長。

資策會產業情報研究所觀測 2021 年資訊產業顯示，疫情帶來新生活常態，促使資訊產業需求成長，其中筆電產品成長性最大，2020 年全球筆電市場規模從過往 5 年約 1.5-1.6 億台回到 2 億台的水準，預估 2021 年將增長至 2.4 億台，成長率達 19.2％

同時，筆電應用頻率元件去化速度也加快，晶技主管認為，今年因遠端工作、教學需求及筆電升級意願提升，第三季又進入旺季，筆電代工加速備料，更願意針對單價較低的頻率元件，砸錢鞏固料源。