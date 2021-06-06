〈觀察〉新冠疫苗陸續來台開打 自費流感疫苗銷售現排擠效應

國內新冠疫情嚴峻，疫苗需求迫在眉睫，除 8 月底前將有千萬劑國際疫苗進口外，兩家國產疫苗力拚本月取得緊急使用授權、7 月開始供貨，值得注意的是，過往下半年秋冬季是呼吸道疾病好發季節，也是流感疫苗出貨旺季，有專家認為，流感病毒可能已消失，恐對流感疫苗自費市場出現排擠效應。

依照指揮中心採購新冠疫苗數量來看，AZ 約有千萬劑、透過 COVAX 平台則有 476 萬劑、莫德納共 505 萬劑、兩家國產疫苗合計 1000 萬劑，總採購量達 3000 萬劑。

其中，本月底將有 200 萬劑新冠疫苗來台、8 月底則包含國產疫苗有機會提升至 1000 萬劑，另外，近期日本捐贈台灣 124 萬劑 AZ 疫苗、美國也釋出約 700 萬劑到台灣等亞洲國家。

隨著國際新冠疫苗終於陸續進口，疫苗接種率有機會緩步提升，加上各界加強防疫，包括戴口罩、保持社交距離、環境徹底消毒等，有外媒指稱，疫情也讓流感病毒案例急速下降，甚至相關病毒可能已消失。

衛服部疾病管制署今年針對流感疫苗總採購量約 632.83 萬劑，僅較去年多出 22 萬劑，得標廠商包括外商賽諾菲拿下約 175 萬劑，占 27.6%；國內疫苗廠則有國光生與東洋，分別取得 368.83 萬劑、89 萬劑。

除了公費流感疫苗外，台廠著眼疫苗單價較高、毛利較好的自費市場，不過今年流感疫苗施打量能否如同往年，也被打上問號。東洋認為，新冠與流感屬於不同病毒，疫苗保護機制也不同，兩者施打率不衝突。

東洋看好，今年公費疫苗的營收大幅成長 6 成，將持續擴大銷售自費流感疫苗，加上與原廠下訂足夠份量，估自費疫苗營收年成長幅度，不會低於公費疫苗。

國光今年自費疫苗初步規劃將生產 15 萬劑以上，年增 2 倍，此外，第二條充填線下半年將完工、投產，初步可掌握的海外訂單量較去年倍數成長。