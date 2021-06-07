〈觀察〉航太成美中角力新擂台 台廠商機加速升空

中國成為繼美國後第二個成功探測車著陸火星的國家、美國也擴大對中國航太企業的抵制，美中航太角力趨於白熱化；不過，產業人士看好，在二大國加速推動下，有利航太產業加速發展，加上台灣也通過太空法，更助力台廠相關供應鏈商機加速升空。

隨著全球太空發展進入新的競爭，中國在天問一號探測器進入環火軌道，成為全球第 6 個探索火星的國家後，5 月下旬火星車「祝融號」更進一步從天問一號分離，成功在火星地表著陸。

先前僅美國太空總署 (NASA) 完成火星著陸，歐洲太空總署都與前蘇聯則都失敗，因此，中國也成為繼美國之後，全球第 2 個在火星表面成功放下探測器的國家。

巧合的是，在中國完成探測車火星著陸的任務後僅半個多月，美國總統拜登 6 月初旋即簽署了行政命令，擴大涉軍中企貿易黑名單，由 48 家增至 59 家，其中新增的 11 家中，包含中航電測儀器、江西洪都航空工業集團等航太企業。

產業人士指出，從名單來觀察，原先就列入黑名單的中國航天科工集團、中國航空工業集團等，此次並未被豁免，等同於美國擴大對中國航太的抵制，航太產業將是繼半導體、5G 後，美中下一個競爭激烈的角力戰場。

台廠來看，工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 電腦控制板過去就獲 NASA 的火星探測車探索號 (Mars Rover) 採用，在美國加速發展航太下，可望成為台廠中的首要受惠者。

另外，如網通廠台揚 (2314-TW)、啟碁 (6285-TW)、面板大廠群創 (3481-TW)，金仁寶集團旗下金寶 (2312-TW)、康舒 (6282-TW) 等，也跟民間衛星通訊企業有合作經驗，可望乘著此波產業向上趨勢迎來商機。