〈觀察〉國內疫情爆發 銀行營運面臨兩大挑戰

國內疫情持續蔓延，讓內需急速降溫，原本對今年經濟成長寄予厚望的銀行瞬間面臨兩大挑戰，包括逾放比可能攀升，還有財富管理業績衰退等隱憂。

台灣靠著防疫與紓困，帶動零售消費市場逐步回溫，加上半導體與電子業出口拉抬，包括外資、主計總處紛紛上修我經濟成長率預估值達 5%，未料本土疫情攻勢兇猛，部分產業受疫情衝擊被迫暫停營業，嚴重衝擊內需市場動能。

原本金融業預期，隨著國外疫情趨緩、經濟復甦，以及去年國內疫情控制得當，海外企業、資金相繼回流，有望支撐今年經濟成長動能，進而上修今年放款成長目標，甚至積極籌謀高端財富管理，藉此帶動獲利回神。

但隨著國內疫情升溫，百工百業急需紓困，恐讓去年獲利縮水的銀行，今年恐再度深陷獲利衰退困境，甚至有部分銀行去年紓困的效應已開始浮現，逾放比有悄悄攀升的跡象。

原本市場預期，隨著歐美疫苗接種、經濟活動解封，可望讓海外獲利回升，重新挹注獲利表現，但實際上國際疫情尚未完全趨緩，對經濟影響變數仍多，如今又面臨國內疫情緊繃，內需產業不僅急需紓困，還可能出現逾放、呆帳風險，進而侵蝕獲利表現。

另外，因應股市多頭、資金回流，各銀行無不將希望寄託在財富管理這塊，期盼透過手續費收益彌補低利率、利差縮水的缺口，在疫情升溫、客戶拜訪全喊卡的情況下勢必影響財管業務的手續費收益。