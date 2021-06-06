〈半導體廠染疫〉群聯：員工逾7成為研發工程師 總部大樓無外籍移工

群聯 (8299-TW) 今 (6) 日表示，員工超過 7 成為研發工程師，總部大樓內並無任何外籍移工需求與配置，但有依法申請外籍移工，與轉投資加工廠子公司合作生產 SSD 產品，但自始至終均固定，沒有移轉接受其他公司外籍移工，且無混住染疫問題。

群聯表示，針對近日疫情升溫，已加強執行相關防疫措施，包括分流上班、發放餐盒回座位用餐、暫緩任何室內群聚場合及加強環境消毒等。

除分流上班外，針對非使用研發設備或特殊作業的職務內容，群聯也讓員工彈性提出 WFH 申請，降低室內群聚機會，目前 WFH 比例已達 85% 以上；強調持續遵守中央疫情指揮中心指示與建議，盼攜手共同平安度過此次疫情。

針對外傳群聯有使用外籍移工，群聯表示，公司專注於 NAND 控制晶片 IC 研發，員工超過 70% 為研發工程師，總部大樓內並無任何外籍移工需求與配置。

不過，為滿足全球客戶的少量多樣客製化生產需求，群聯持續佈局投資上下游加工廠商 (加工廠或因需求有雇用外籍移工)，所有轉投資加工廠廠區與群聯總部大樓均分屬不同地理位置，且均執行嚴格的防疫措施。

群聯也說，公司依法申請外籍移工，均已完成快篩，結果均為陰性；申請外籍移工主要是與轉投資加工廠子公司群佳合作生產 SSD 產品，自始至終人員均固定且嚴謹管理，沒有移轉接受其他公司外籍移工，且住宿位於竹南市區獨立大樓，與其他公司外籍移工宿舍不同，無混住染疫問題。

群聯強調，從上周日 (5 月 30 日) 得知疫情狀況後，便開始嚴格要求所有移工減少外出，除上班以外，只能進行日常生活需求的採買，致力降低所有任何可能染疫的風險；此外，也備妥口罩、酒精、與伙食，讓所有移工能安心工作，將外出需求與群聚風險降到最低。

