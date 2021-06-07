【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

拜登政府擴大中企黑名單至 59 家，美科技股走跌，拖累 4 日台股開低，電子股熄火，金融股反彈無力，多數傳產股亦拉回整理，僅少數紓困 4.0 政策受惠股逆勢撐盤，使得大盤結束連五升，失守五日均線，終場加權指數收在 17147.41 點，跌 98.75 點或 0.57%，成交額 4412.97 億元。OTC 指數收在 201 點，跌 1.52 點或 0.75%，成交額 509.8 億元。



日本馳援台灣 124 萬劑 AZ 疫苗 4 日抵台，惟新冠肺炎死亡人數上升，加上台股短線過熱，令大盤日線收黑，周線連三紅。櫃買指數則失守季線，周線結束連二紅。9 日 KD 交叉向下，技術面未脫離超買區。籌碼方面，三大法人僅自營商 (自行買賣) 維持買超。國際半導體產業協會公布，4 月北美半導體設備出貨金額高達 34.1 億美元，月增 4.1%，年增 49.5%。市場預期晶圓代工先進製程產能供需緊張狀況，將持續到 2023 年，台灣半導體產業在全球占據核心地位，整體基本面表現強勁，若電子股占大盤比重能提升至六成之上，將成大盤上攻主要動能，配合缺水危機緩解，內需動能可望轉佳，台股仍有上攻潛力，惟短線仍需觀察疫情發展，建議買黑不買紅，漲多股勿追，逢低操作五月營收及前五月營收成長族群。

