希華音叉型石英震盪器傳打入美系電動車供應鏈 今年擬擴產

希華 (2484-TW) 營運報捷，近期市場傳，希華的音叉型石英震盪器訂單量大，交期拉長，傳是獲得美系電動車大廠認證，拿下新訂單，董事長曾穎堂今 (7) 日指出，音叉型石英震盪器除筆電應用外，確實加入車用應用，且為因應後續需求，今年將針對該產品進行擴產。

希華不對單一客戶評論，不過曾穎堂表示，今年資本支出預算仍在規劃，除已確定投資日本希華 1.8 億元，爭取與日方合作生產 5G 應用高階石英元件外，也規劃中小型呎吋音叉型石英震盪器，今年將進行擴產。

市場盛傳，希華音叉型石英震盪器訂單量大，主因獲美系電動車大廠認證，該大廠以開發 (TPMS) 藍牙新模組取代現有車用胎壓偵測器不穩定信號傳輸模式，也促使希華順勢切入。

曾穎堂指出，希華今年資本支出預算案將儘速完成，預計將主要增設中小型音叉型石英震盪器產能，其他石英震盪器也有擴充規劃。希華 2020 年已在南科廠投資 4.3 億元新增中小型規格音叉型石英震盪器，每月供應量達 2000 萬顆。

同為頻率元件廠的晶技 (3042-TW) ，預估今年 5G 應用產品出貨將成長 4 成，今年資本支出為 25.9 億元，增幅 17.73%，為歷年最高，預計開發新產能鎖定 5G、網通及車用市場。