ARM執行長：輝達併購安謀 有助高能效AI晶片研發

從事晶片設計的英國大型企業安謀 (Arm)、該公司執行長席格斯 (Simon Segars) 週一 (7 日) 在「全球數位高峰會 2021」(Global Digital Summit 2021) 會上、針對美國繪圖晶片商輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 打算併購安謀一事說道：「兩家公司如果合為一體，將可研發出能源效率更高的 AI 人工智慧晶片。」

根據《日本經濟新聞》報導，安謀執行長席格斯 7 日 (週一) 在日本經濟新聞及日本總務省合辦的全球數位高峰會 2021 會上、作出了上述表示。

有關輝達打算併購安謀一事，輝達曾於 2020 年 9 月宣布，他們最高將砸下 400 億美元、從日本軟銀集團 (9984-JP) 手中買下安謀。目的是為了結合安謀在 CPU 方面、以及輝達在 GPU 方面的強項，期盼能創造出一款 AI 人工智慧的處理用晶片。安謀執行長席格斯表示，來自輝達的併購提案、讓他描繪出這樣的未來願景。

由於安謀與美國高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 等半導體廠商有生意往來，客戶對象相當廣泛。有人質疑，如果安謀被客戶之一的輝達納入旗下、恐怕會失去其中立性。不過席格斯也對此作出反駁，他表示「安謀在半導體的智慧產權供應方面、在全世界都不會有所區隔。想要使用的人、不論是誰都可以使用。」並且強調「與輝達的合作關係，將可建構出許多的智慧產權」，認為該併購案反而能帶來更多好處。

只是這宗併購案想要順利過關，還有待各國監管單位點頭放行。而且在正式核准後，也大概還要 18 個月的時間才能完成一連串併購手續。不過席格斯也充滿自信的表示，他們有針對來自監管當局的各種質問作出因應，併購案有依照規劃進行當中。