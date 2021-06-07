歐美需求增 油價破70

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國褐皮書指出 4、5 月經濟溫和成長，然因物資缺乏令企業面臨物價上升的壓力，拜登為保基建法案，企業稅上調幅度可能不如原先想像，激勵美股上漲 0.6%；

2. 歐洲區努力鬆綁經濟限制，製造業採購經理人指數創新高，服務業指數則來到近三年新高，歐股上漲 0.5%。

新興市場

1. 拜登擴大對中國投資黑名單，有 59 間企業入列，中國基本面數據好壞參半，官方推行三胎政策以填補未來人力，激勵相關概念股上漲，中國股市上漲 0.7%；

2. 巴西第一季 GDP 年成長由負轉正，且基本面數據強勁，在能源與金融類股帶動下，刺激拉丁美洲股市上漲 4.9%。

債券市場

1. 全球經濟數據報喜，壓抑避險資產表現，即使聯準會傳出將開始賣出債券 ETF 和公司債，市場反應平淡，但週五就業數據不如預期，刺激美國政府債券上漲 0.2％；

2. 市場觀望墨西哥國會期中選舉和秘魯第二輪總統大選，新興市場小幅上漲 0.2%；全球高收益債券則隨著油價表現，而上漲 0.2%。

原物料、匯率

1. 美國數據強勁，美元指數上漲 0.1%；美國聯準會將調整購債計畫的言論，壓抑金價表現，金價下跌 0.6%；

2. 歐美受惠疫苗施打普遍且進入夏季用油旺季，推升全球石油需求，然而 OPEC + 依舊按照計畫擬於 7 月逐步恢復增產，原油供不應求導致庫存下降，油價上漲 4.0%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/6/7（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/4）

資料來源: Bloomberg，2021/6/7（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/4）

三大市場關鍵事件及分析

1. OECD：全球經濟復甦不同步

儘管今年全球經濟成長率可望來到 5.8%，但由於各國疫苗施打速度不同，消費、勞動市場到工廠復工情況都因此有所差異，全球經濟復甦將不同步。

資料來源： OECD，「鉅亨買基金」整理，2021/6/3。

2. 美國勞動短缺，未來一季將好轉

聯準會發佈褐皮書中共提到 53 次短缺，其中 15 次為勞工短缺，隨著共和黨執政州帶頭解除封鎖與退出額外聯邦失業救濟金，預計勞工將於未來一季陸續回到職場，有助舒緩供應鏈緊繃問題。

資料來源：Bloomberg、U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS，「鉅亨買基金」整理，2021/6/3。

3. 主要國家需求增，油價站上 70 元

隨著主要國家逐漸從疫情中走出，又逢用油旺季，美國不論出遊或運輸的需求激增，美國石油庫存持續下降至五年平均線之下，激勵油價站上 70 元之上。

資料來源：Bloombergt，「鉅亨買基金」整理， 2021/6/4。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/6/3。

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