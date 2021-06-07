美國非農就業數據不及市場預期 本週關注美國消費者物價指數、ECB理事會

美國非農就業數據不及市場預期

上週一週都受到美國經濟指標影響。繼消費者物價指數之後，在前一週發佈的個人支出平減指數超出市場預期，以及在這週發佈的 ISM 經濟指數也超出市場預期，市場對於美國收緊寬鬆政策的意識加強，剛好在週四發佈的 ADP 就業統計大幅超出市場預期，出於對非農數據的期待感，美元堅挺上漲。

但是，在週五政府發佈的非農數據中，失業率雖然降低並超出市場預期，勞動參與率也有所降低之外，非農就業人數稍微低於市場預期，從前一天 ADP 就業數據時就開始膨脹的期待感變成了失望，在發佈後美元被大幅拋售。 如果冷靜的觀看數據，可以看出與前一個月相比，有所改善的項目很多，可以確認美國經濟正在復甦，並不是非常悲觀的內容。所以需要關注這週美元是否還會繼續被拋售。

美國公債殖利率雖然一點一點的持續上漲，但是受週末非農數據的影響反轉下跌。另外，股市也出於對美國收緊寬鬆政策的警惕，最近一直在高價位區域波動上漲受阻，受非農數據的影響，警惕有所緩和，現在反轉上漲。

【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

参考數據



【美國失業率的變化】

【美國非農業部門就業人數變化】

【美國勞動參與率的變化】

【美國平均時薪變化率】

【美國 ISM 經濟指數的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國消費者物價指數以 ECB 理事會

這週美國將發佈消費者物價指數。上個月因為數據良好（整體：年率 + 4.2%、核心：年率＋3.0％），這個月能否持續維持良好數據成為焦點。FRB 雖然認為是” 一時” 上升，但是，如果持續維持良好數據的話，市場將會意識到收緊寬鬆政策，這也將成為支撐美元上漲的材料以及股市上漲的阻力，還需要多加注意。

【美國消費者物價指數（年率）的變化】

【美國個人支出平減指數的變化】

歐洲也將舉辦 ECB 理事會。從 ECB 相關人員對收緊寬鬆政策都是消極的發言來看，在這次會議中改變經濟政策的可能性很低。但是，受總裁的新聞發佈會以及 ECB 專家對經濟的預測內容的影響，以歐元為中心可能會出現不穩定的波動。

需要關注歐元區的經濟預期、利率、物價以及關於歐元價格水準的評價。

【歐元區基準利率的變化】

【ECB 資產負債表的變化】

【歐元區消費者物價指數的變化】

【歐元區主要成員國的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場美元雖然多頭優勢，但是受週末非農數據的影響反轉被拋。另外，ECB 相關人員的關於收緊寬鬆政策的消極發言成為歐元上漲的阻力。而英國也因為可能會延長封鎖措施，令英鎊上漲受到壓力。

相對來說，在美國非農數據發佈後多頭勢力加強的澳元和日圓成為主要貨幣中比較強勢的貨幣。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，英鎊依舊強勢，而日圓、澳元、紐元雖然處於弱勢，但是在週末開始出現稍微變化。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股市在 ADP 就業數據發佈後開始下調，但是，在政府發佈了非農數據後出現反彈。

歐洲市場



歐洲的股指大部分都比較強勢，但是有可能會延長封鎖措施的英國股指上漲受到壓力。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指大部分都堅挺上漲，但是，在高價位區域波動的中國和香港的股指受到阻力。

主要金融產品的相關性分析

前一週的美元直盤貨幣對的雖然都不同，但是這週因為美國經濟指標，大部分都是以美元為中心波動。除了南非蘭特以外，其他貨幣兌美元都出現了較高的相關性。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

而上週美元 / 日圓與日圓交叉盤的 AUDJPY 和 NZDJPY 的相關性雖然很高，但是整體來說，主要貨幣兌日圓的走勢並不相同。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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