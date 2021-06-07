天橋資本：黃金有望在明年創新高 比特幣表現可能更好

管理資產規模達 75 億美元的天橋資本 (SkyBridge Capital) 預估，明年黃金價格將會飆升至新高。該公司投資長兼高級投資組合經理 Troy Gayeski 也建議，在全球債務膨脹之際，尋求貨幣替代品的投資者，應該將目光投向比特幣。

Gayeski 表示，即使美聯準會 (Fed) 採取措施縮減購債規模，黃金和比特幣也可能會上漲。「我們將堅持比特幣和加密貨幣的投資，因為我們認為還有更多的漲勢。」Gayeski 說道。此外，他也表示，雖然加密貨幣波動性更大，但是可能獲得比黃金更多的利潤。

隨著通膨持續走高，政府政策制定者更有可能削減購債計劃，投資者也持續關注 Fed 的評論。為應對疫情而實行的貨幣寬鬆政策將 Fed 的資產負債表推升至創紀錄水準，而強勁的財政支出則推高了政府債務，這兩者都可能對美元價值構成風險，可能將因此提升替代品的吸引力。

Gayeski 表示：「所有法定貨幣替代品在最近都經歷了相當大的修正，現在正處於一個更好的位置，比起先前不斷創新高的情況下，更能夠來處理貨幣供應增長的放緩以及最終的購債縮減。」

Gayeski 指出，黃金在去年創下每盎司 2075 美元以上的歷史新高，現在已經築底完成。市場上對於購債縮減的擔憂已經消失，即便是宣布了這一消息，聯準會也不會在 2022 年之前就開始降低購債步伐。展望未來，黃金繼續上漲的可能性相當高，並有望在明年創下新高。