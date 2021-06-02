高盛：加密貨幣較類似於銅 非黃金替代品

在考慮對沖通膨風險時，高盛分析師否認加密貨幣可替代黃金的說法，認為加幣貨幣偏向風險資產，比較像是銅的替代品。

受投資人瘋狂追捧，比特幣在內等加密貨幣去年不斷攀高，漲勢領先全球資本市場，部分投資人甚至將比特幣視為「數位黃金」，引發市場對於比特幣是否衝擊黃金避險地位的熱烈討論。

高盛全球大宗商品研究主管 Jeff Currie 周二接受 CNBC 訪問時表示，觀察比特幣和銅之間的相關性，或是風險偏好和比特幣的衡量標準，再加上高盛過去 10 年的比特幣交易經驗，比特幣絕對是一種追求風險的資產。

受美元疲軟和通膨預期走升等因素驅動，自 4 月初以來，金價已漲近 200 美元，觸及 4 個月高點，銅價自 5 月中旬飆至歷史新高後，隨後於月底大幅走跌，並在上周回彈。

與此同時，加密貨幣走勢呈現劇烈震盪。舉例來說，今年迄今比特幣漲幅已超 25%，但過去 3 個月以來卻跌超 25%。

Currie 稱道：「真要說的話，黃金屬於市場避險情緒 (risk off) 濃厚時的避險工具，比特幣和銅則可充當市場風險情緒 (risk on) 升溫時的避險工具。」

Currie 說：「通膨可分為由需求拉動 (Demand pull) 的良性通膨，以及成本推動 (Cost push) 的惡性通膨，比特幣、銅和石油可用來對沖前者，黃金則用來對沖後者。」