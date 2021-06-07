國際廢鋼行情多空交雜 豐興盤價按兵不動 鋼筋連2平

國際廢鋼漲跌互見，在下游觀望後續廢鋼走勢下，鋼筋廠豐興 (2015-TW) 今 (7) 日開出本周盤價，豐興也維持鋼筋牌價，連 2 周平盤，同時觀察市場對價格的接受空間及買氣。

國際廢鋼行情來看，日本廢鋼單周大漲 32 美元，從每公噸 470 美元漲到 502 美元，漲幅達 6.8%；不過，美國貨櫃廢鋼從每公噸 460 美元跌到 441 美元，下跌 19 美元或 4.1%；澳洲鐵礦砂則由每公噸 189.55 美元，上漲至 208.35 美元。

豐興解釋，目前國內鋼筋需求仍佳，但由於國際廢鋼近期高檔震盪且幅度較大，在價格走勢未見明朗下，買賣雙方態度都趨於觀望，因此以本周平盤開出，觀察市場對價格的接受度。

豐興 5 月營收 34.06 億元，歷史單月新高，月增 14.7%、年增 56.4%；稅前盈餘 4.08 億元；累計前 5 月營收 142.72 億元，年增 30.1%、稅前盈餘 16.06 億元，年增 41.2%，每股稅前盈餘 2.76 元。

在本周盤價開出後，豐興目前廢鋼收購價每公噸 1.13 萬元、鋼筋牌價每公噸 2.27 萬元、型鋼每公噸 2.54 萬元。